FDP-Generalsekretär lobt Migrationsabkommen mit Tunesien

FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai hat das Migrationsabkommen der EU mit Tunesien als einen ersten Schritt in die richtige Richtung bezeichnet. Nachdem die Erfolge der Europäischen Union in der Bekämpfung irregulärer Migration bislang bescheiden gewesen seien, komme so ein Abkommen "sehr gelegen", sagte Djir-Sarai am Montag den Sendern RTL und ntv.

Das sei zudem eine "Win-Win-Situation", denn Tunesien werde davon wirtschaftlich und finanziell profitieren. Europa habe sich vorgenommen, dass man beim Thema Steuerung, Kontrolle und Begrenzung von Migration besser werde. "Das ist ein erster Schritt", so der FDP-Generalsekretär. Quelle: dts Nachrichtenagentur