Meysam Ehtemai: „Ich will in Deutschland unter einer deutschen Leitkultur leben!“

Es war im Jahr 1995, als Meysam Ehtemai im Alter von 14 Jahren aus dem Iran nach Deutschland kam. Sein Vater wurde als politischer Dissident im Iran politisch verfolgt, sodass die Familie Asyl erhielt. In Deutschland engagierte sich Ehtemai zunächst in der SPD, doch wurde er schnell von der Partei enttäuscht: Zu viel Politik für die ganze Welt, zu wenig fürs eigene Land. Inzwischen hat er in der AfD eine neue politische Heimat gefunden.

Für Ehtemai steht fest: Ohne deutsche Leitkultur geht es nicht! Weitere Informationen unter: https://www.mfd-verein.de

Quelle: AfD Deutschland