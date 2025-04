Dr. Hellstern: Windkraftausbau ist ökologischer und ökonomischer Irrsinn

„Die heutige Debatte zum Ausbau der Erneuerbaren Energien würde ich treffender ersetzen durch: Ausbau der unberechenbaren Energien und insbesondere der Ökokatastrophe Windmühlen im Wald!“ Mit diesen Worten begann der energiepolitische AfD-Fraktionssprecher Dr. Uwe Hellstern MdL seinen Debattenbeitrag heute im Landtag.

Dr. Hellstern weiter: „Während wir hier über grüne Luftschlösser streiten, verhandeln SPD und CDU im Bund längst über den unvermeidlichen Wiedereinstieg in die Kernenergie – und das ist auch richtig so! Genau diese AfD-Position wurde einst heftig attackiert. Nun sollen sechs alte Kernkraftwerke weitere 20 Jahre laufen – in der Zeit kann man auch neue bauen! Hätten Sie, liebe CDU, sich nicht jahrelang so lächerlich gemacht mit Ihrer Nibelungentreue zu den Grünen, könnte man Sie zur Umkehr beglückwünschen.“



Unsere noch intakten Wälder dürfen nicht geopfert werden – nicht für eine Ideologie, nicht für Phantasien, nicht für Profiteure der Energiewende, so Hellstern, der mit scharfen Worten die geplante Einführung einer stromverbrauchsunabhängigen Netzabgabe analog zur Rundfunkgebühr kritisierte. „Eine Landschaftszerstörungsabgabe! Ehrlich gerechnet kosten die Windmühlen fast 20 Cent pro Kilowattstunde – das sollen künftig alle zahlen, auch jene, die der PV-Propaganda auf den Leim gegangen sind. Ich verweise zudem auf Aussagen des EnBW-Vorstands, wonach die Netzkosten bei Fortführung der wahnwitzigen Strategie auf 18 Cent pro kWh steigen könnten. Wir brauchen keinen Trump, um unseren Wirtschaftsstandort zu ruinieren. Wir hatten Habeck – und haben im Land noch Walker, Kretschmann und Hagel!“

Quelle: AfD BW