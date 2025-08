Söder sieht Israel weiter als "engsten Partner" im Nahen Osten

CSU-Chef Markus Söder verteidigt die zurückhaltende Reaktion der Bundesregierung auf die sich zuspitzende Lage in Gaza. "Ich finde den Weg der jetzigen Bundesregierung gut, vom Bundeskanzler, aber auch vom Außenminister, präsent zu sein und darauf hinzuweisen", sagte er im "Sommerinterview" des ZDF.

"Die Lage hat sich etwas verbessert, aber das reicht noch nicht aus."



In der Haltung zu Israel müsse man an den eigenen Grundsätzen festhalten. Israel sei "die" Demokratie im Nahen Osten und Deutschlands "engster Partner", so der bayerische Ministerpräsident. Israel sei angegriffen worden und noch immer seien israelische Geiseln in den Händen der Hamas. "Wir stehen zu Israel", sagte Söder. "Aber natürlich muss mehr für die Humanität getan werden."



Quelle: dts Nachrichtenagentur