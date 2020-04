Baerbock beklagt fehlende Perspektive für Kitas

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat eine fehlende Perspektive für die Kinderbetreuung während der Coronakrise beklagt. "Vor allem für Familien, die eine kleine Wohnung haben, die keinen Garten haben, die überhaupt nicht raus können, ist das wirklich ein Drama", sagte Baerbock am Dienstag der "Bild".

Es sei "fatal gewesen, dass es letzte Woche mit Blick auf Kita-Kinder eine Ansage gegeben hat, dass die Kitas bis auf Weiteres zu bleiben". Gerade Alleinerziehenden und Kindern in einer beengten Situation keine Perspektiven zu geben, sei "der falsche Weg", so Baerbock. In dem Bereich, wo es soziale Nöte und große Ängste gebe, müsse man schrittweise sagen können, wie die Isolation unter Gesundheitsmaßnahmen aufzuheben sei. "Für manche Kinder ist Zuhause nicht die heile Welt, da spielen sich dramatische Situationen ab", sagte die Grünen-Politikerin.

Quelle: dts Nachrichtenagentur