Kay Gottschalk: NGO-Förderung im Wahlkreis von Finanzstaatssekretär Rohde aufklären

Ein Verein aus dem Wahlkreis des SPD-Abgeordneten Dennis Rohde erhält künftig fast eine Million Euro an staatlichen Zuschüssen. Rohde, bis vor Kurzem Chef-Haushälter seiner Fraktion und inzwischen Parlamentarischer Staatssekretär im Finanzministerium unter Klingbeil, steht seit Jahren in engem Austausch mit dem Verein „pro:connect“.

Der finanzpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Kay Gottschalk, erklärt dazu: „Hier zeigt sich erneut die ganze Verfilzung der Altparteien. Kaum ist Herr Rohde im Finanzministerium, fließen fast eine Million Euro Steuergeld an eine NGO aus seinem Wahlkreis. Ein Verein, den er mehrfach besucht und unterstützt hat.

Das hat mehr als nur ein Geschmäckle. Solche Vorgänge untergraben das Vertrauen der Bürger in den Staat und sind ein Beispiel für politische Vetternwirtschaft. Die AfD-Bundestagsfraktion fordert Aufklärung über die Hintergründe dieser Förderentscheidung und volle Transparenz bei der Vergabe von Steuermitteln.“

Quelle: AfD Deutschland