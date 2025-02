Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck kritisiert Absage an Koalitionen im Wahlkampf durch FDP, CSU und Grüne Jugend

Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat die Absagen an Koalitionen im Bundestagswahlkampf kritisiert, wie sie FDP-Chef Christian Lindner, CSU-Chef Markus Söder und auch die eigene Grüne Jugend formulieren. "Wenn wir anfangen, Ausschließeritis zu betreiben, und zwar unabhängig davon, welches Bündnis man sich wünscht, dann bleibt am Ende rein mathematisch nur noch die Option, dass die AfD einen starken Einfluss auf die Regierung gewinnt.

Das ist sehr dumm und ich werde das auf keinen Fall tun", sagt Habeck im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" für "Kölner Stadt-Anzeiger" und RedaktionsNetzwerk Deutschland. Habeck: "Das heißt natürlich nicht, dass es eine Art Automatismus gibt. Also dass jede Regierung auf einmal möglich ist oder man sich knechten lässt oder über jeden Stein oder jeden Stock springt." Auch die Entwicklung in Österreich zeige: "Die Ausschließeritis ist einfach sehr sehr dumm."

Nach seiner Wunschkoalition gefragt, sagt der grüne Kanzlerkandidat im Gespräch mit den Moderatoren Wolfgang Bosbach und Christian Rach: "Wenn ich mir eine Koalition basteln könnte, würde das mit der Sozialdemokratie sein, weil das immer noch am einfachsten ist für uns. Aber da muss schon sehr viel passieren, das ist mir auch klar."

Auch zur Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands äußert sich der amtierende Bundeswirtschaftsminister: "Wir mögen die - ich sag's hilfsweise - autoritären Regime um uns herum wertepolitisch nicht gut finden. Also die chinesische kommunistische Partei. Oder Elon Musk mit seinen rechtspopulistischen Äußerungen. Das mag uns nicht gefallen, aber ökonomisch erfolgreich sind die." Habeck warnt: "Wenn wir es nicht schaffen, in der nächsten Legislatur erstens wettbewerbsfähig zu werden und zweitens wieder zu wachsen, und drittens die Zukunftstechnologien inklusive digitaler Technologien wie KI und die entsprechenden Unternehmen dazu in Europa nach vorne zu bringen, dann wird uns mit dem ökonomischen Nachteil auch die Wertebasis kaputtgeschossen werden."

Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)