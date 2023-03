Bernd Reuther (FDP) fordert mehr Tempo bezüglich der Einigung in der Koalition zur Planungssicherheit

Bernd Reuther, verkehrspolitischer Sprecher der FDP, will in den nächsten Wochen eine Einigung und Beschleunigung bezüglich der Planungssicherheit erzielen: "Damit wir den maroden Brücken in unserem Land Herr werden können", sagte er am Donnerstag im ARD-Mittagsmagazin.

Laut Experten wie beispielsweise dem ADAC reichen höhere finanzielle Investitionen allein nicht aus, um dem wachsenden Sanierungsbedarf zu begegnen. Etwa jede zehnte Brücke in Deutschland ist akut sanierungsbedürftig. Es gäbe einen "maroden Stau", beteuert Reuther selbst. Aus diesem Grund plant die bundeseigene Autobahngesellschaft nun in den kommenden drei Jahren, 400 Brücken zu sanieren: "Da sind wir im engen Austausch mit der Bauindustrie, weil es müssen die Kapazitäten zur Verfügung stehen, um diese ganzen Brücken zu erneuern", versicherte Reuther. Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)