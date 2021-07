Laschet will schnell über Unwetter-Finanzhilfen beraten

Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), will noch in dieser Woche mit den Vertretern der von der Unwetter-Katastrophe betroffenen Gemeinden zusammenkommen, um über Finanzhilfen zu beraten. "Eine Katastrophe von nationaler Tragweite braucht eine schnelle nationale Antwort", sagte Armin Laschet am Sonntag in einer WDR-Fernsehansprache.

Daran arbeite er mit "Hochdruck" mit den Kollegen der Landes- und Bundesregierung. "Die Wunden dieser Tage werden wir aber noch lange spüren", sagte der Kanzlerkandidat der Union weiter. Der Wiederaufbau werde Monate, "wenn nicht sogar Jahre dauern", so Laschet. Quelle: dts Nachrichtenagentur