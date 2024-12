Lindner macht Buschmann zum FDP-Generalsekretär

Ex-Justizminister Marco Buschmann soll am Montag zum neuen Generalsekretär der FDP ernannt werden und für Parteichef Christian Lindner den Wahlkampf organisieren. Buschmann habe die Personalentscheidung auf Anfrage bestätigt, berichtet die "Bild".

"Ich fühle mich durch das große Vertrauen sehr geehrt", sagte er der Zeitung. "Die liberale Partei muss jetzt zeigen, dass sie die besten Antworten hat, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und die Freiheit jedes einzelnen Menschen vor Bürokratie und staatlicher Übergriffigkeit zu schützen. Das ist jetzt unsere Aufgabe."



Buschmann gilt als einer der engsten Vertrauten von Parteichef Lindner. Er hatte maßgeblichen Anteil am Wiedererstarken der FDP, nachdem diese 2013 nicht mehr in den Bundestag gewählt worden war.

Quelle: dts Nachrichtenagentur