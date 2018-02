Gauland zu GroKo-Einigung: "CDU ist nur noch leere Hülle"

AfD-Chef Alexander Gauland wirft der CDU vor, sich in den Koalitionsverhandlungen aus Angst vor dem SPD-Mitgliederentscheid komplett verbogen zu haben. "Damit Merkel ohne Inhalt an der Spitze bleibt und die Sozialdemokraten dem zustimmen, hat man die CDU aufgegeben", sagte Gauland am Mittwoch nach Bekanntwerden der Einigung zwischen Union und SPD.

Die Verteilung der Ministerien zeige, dass die CDU sich nicht nur ideologisch, sondern "jetzt auch handwerklich entleert" habe, weil sie gar kein bedeutendes Ressort mehr habe. Er könne sich nicht vorstellen, dass die CDU-Basis auf Dauer eine SPD-Politik mittrage, nur damit Angela Merkel an der Macht bleibe. Die Kanzlerin betreibe schon lange keine CDU-Politik mehr, so Gauland. Quelle: dts Nachrichtenagentur

Anzeige