AfD: „Einzelfall der Woche“: Messerangriff und Massenschlägerei im Freibad

Kaum werden die Temperaturen etwas wärmer, da zeigt sich in den Freibädern schon der katastrophale Zustand unseres Landes. In Mannheim kam es beispielsweise erst am vergangenen Sonntag zu einer Messerattacke und einer Massenschlägerei mit rund 40 Beteiligten. Dies schreibt die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Ausgelöst wurde die Auseinandersetzung von zwei Männern mit „südosteuropäischem Erscheinungsbild“, die zunächst einen 12-jährigen Jungen unter Wasser gedrückt hatten und damit eine Spirale der Eskalation in Gang setzten. Fünf Menschen wurden verletzt, eine Person wurde beklaut. Fälle wie diese, die von den Massenmigrations-Parteien und zahlreichen Medien als „Einzelfälle“ verharmlost werden, dokumentieren wir auf der Internetseite https://www.einzelfallticker.de. Dort berichten wir in einer eigenen Rubrik auch über die Zustände in den Freibädern. Für uns steht fest: Es darf keinen Millimeter vor unseren Feinden zurückgewichen werden – weder im Freibad, noch auf der Straße. Anstatt weiterhin untätig zu bleiben und blumige Weltoffenheits-Phrasen zu dreschen, müssen die Täter abgeschoben und das Massenmigrations-Experiment beendet werden!" Quelle: AfD Deutschland