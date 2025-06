Sandro Scheer: „Respekt Pommes“

„Wer meint, mit Slogans wie ‚Vergiss die Mayo, aber nicht das Lächeln!‘ für mehr Sicherheit in Freibädern zu sorgen, hat jeden Bezug zur Realität verloren“. Mit diesen Worten reagierte der sicherheitspolitische AfD-Fraktionssprecher Sandro Scheer MdL auf die Aktion „Respekt Pommes“, an der sich auch die Freibäder Karlsruhe und Ettlingen beteiligen.

Scheer weiter: „Freibäder sind öffentliche Räume für Bürger, keine Wohlfühl-Therapiezentren für Integrationsmythen. Wer eine ‚Fritikette‘ als Katechismus für das neue Multikulti-Freibad zelebriert, ist zu feige, über Gewalt und Übergriffe zu sprechen. Laut Polizeikriminalstatistik sind Ausländer allein in Baden-Württemberg für 40 Prozent der Straftaten in den Freibädern verantwortlich; allein in Stuttgart gar für 45 Prozent.

Dabei machen Personen ohne deutschen Pass gerade 18 Prozent unserer Bevölkerung aus. Aber es ist kein politischer Wille in Sicht, die Ursachen zu benennen, stattdessen infantile Erziehungsversuche mit Pommes-Schildern und Gute-Laune-Liturgien. Die ‚Fritikette‘ ist nicht der Weg in ein friedliches Freibad, sondern das Placebo einer Gesellschaft, die ihre Sicherheit an der Freibadkasse verspielt. Das größte Risiko ist nicht der Ketchup-Kleckser – es ist der Verlust von Sicherheit, Ordnung und Freiheit in unseren Schwimmbädern. Und der lässt sich nicht mit Frittenfett kaschieren.“

Quelle: AfD BW