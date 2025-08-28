Stephan Protschka: Bundestierschutzbeauftragte abschaffen

Zur Berufung von Silvia Breher (CDU) zur Beauftragten der Bundesregierung für Tierschutz äußert sich der agrarpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Protschka, wie folgt: „Die Bundesregierung leistet sich eine wachsende Zahl an Sonderbeauftragten, deren tatsächlicher Nutzen für die Bürger kaum erkennbar ist. Diese zusätzlichen Pöstchen führen zu unnötigen Doppelstrukturen und belasten den Bundeshaushalt mit Millionenbeträgen."

Protschka weiter: "Allein die Bundestierschutzbeauftragte kostet den Steuerzahler jährlich über 370.000 Euro. Angesichts knapper Kassen und erforderlicher Haushaltsdisziplin fehlt dafür jedes Verständnis. Wir fordern daher, die Stelle der Bundestierschutzbeauftragten sowie sämtliche zugehörigen Personal- und Sachausstattungen ersatzlos zu streichen.

Die eingesparten Mittel sollten stattdessen für eine effektive Unterstützung unserer Junglandwirte eingesetzt werden. Das hilft dem ländlichen Raum tatsächlich, anstatt weitere Bürokratie zu schaffen.“

Quelle: AfD Deutschland