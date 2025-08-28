Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Stephan Protschka: Bundestierschutzbeauftragte abschaffen

Stephan Protschka: Bundestierschutzbeauftragte abschaffen

Freigeschaltet am 28.08.2025 um 14:52 durch Sanjo Babić
Stephan Protschka (2025) Bild: AfD Deutschland
Stephan Protschka (2025) Bild: AfD Deutschland

Zur Berufung von Silvia Breher (CDU) zur Beauftragten der Bundesregierung für Tierschutz äußert sich der agrarpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Stephan Protschka, wie folgt: „Die Bundesregierung leistet sich eine wachsende Zahl an Sonderbeauftragten, deren tatsächlicher Nutzen für die Bürger kaum erkennbar ist. Diese zusätzlichen Pöstchen führen zu unnötigen Doppelstrukturen und belasten den Bundeshaushalt mit Millionenbeträgen."

Protschka weiter: "Allein die Bundestierschutzbeauftragte kostet den Steuerzahler jährlich über 370.000 Euro. Angesichts knapper Kassen und erforderlicher Haushaltsdisziplin fehlt dafür jedes Verständnis. Wir fordern daher, die Stelle der Bundestierschutzbeauftragten sowie sämtliche zugehörigen Personal- und Sachausstattungen ersatzlos zu streichen. 

Die eingesparten Mittel sollten stattdessen für eine effektive Unterstützung unserer Junglandwirte eingesetzt werden. Das hilft dem ländlichen Raum tatsächlich, anstatt weitere Bürokratie zu schaffen.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte unwahr in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige