Schwerdtner offen für Parteieintritt von Nietzard

In der Debatte um einen möglichen Parteiausschluss der Grüne-Jugend-Chefin Jette Nietzard wegen eines polizeifeindlichen Instagram-Posts hat die Linkspartei um die Nachwuchspolitikerin geworben.

"Wenn ihr Klimaschutz, Umverteilung und Antifaschismus wichtig sind, wäre sie bei uns auch ohne Pulli-Affäre wesentlich besser aufgehoben", sagte Linken-Parteichefin Ines Schwerdtner der "Rheinischen Post" über Nietzard.



Hintergrund ist, dass Nietzard sich in einem Instagram-Post mit einem ACAB-Pullover gezeigt hatte - und zwar mit den Worten "Auf dem Weg in den Bundestag". Vor Linken-Parteichefin Schwerdtner hatte der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) Nietzards Haltung zur Polizei kritisiert und sie aufgefordert, in die Linkspartei einzutreten.

Quelle: dts Nachrichtenagentur