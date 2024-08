Kühnert: Normalität im Umgang mit Homosexuellen noch nicht erreicht

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hält Normalität im Umgang mit Homosexuellen in Deutschland noch nicht für erreicht. Er selbst gehe mit seinem Partner aus Sorge vor gewalttätigen Übergriffen ungern Hand in Hand durch die Stadt, sagte er dem Fernsehsender "Welt". "Dass es diese Gewalt gibt, ist leider an Statistiken zu sehen, sie ist auch zuletzt gestiegen."

Sicher könne man in vielen deutschen Innenstädten problemlos auch als homosexuelles Paar Hand in Hand laufen, er habe dabei aber immer ein "gewisses Restempfinden". Vielleicht reiche das für Menschen, die nicht homosexuell seien, als Hinweis, "dass die Normalität, die sich so viele wünschen im Umgang, noch nicht da ist". Denn: "Wir selber haben immer noch diesen Hintergedanken, uns lieber zweimal umzugucken, lieber die Situation noch mal zu checken. Auch das ist Strukturmerkmal einer Gesellschaft, in der Homophobie Wirklichkeit ist."



Der SPD-Politiker begründete auch, warum sein Partner für die Öffentlichkeit auch in Zukunft tabu bleiben werde: "Dass ich einen Partner habe, habe ich schon mal irgendwo gesagt. Insofern verrate ich da kein Geheimnis. Aber es gibt keine Fotos, und dabei wird es auch bleiben."



Dies geschieht offenbar auf Wunsch seines Partners: "Mein Partner ist nicht ein Beiwagen von mir, der sozusagen zur Präsentation in die Öffentlichkeit kommt, sondern es ist ein eigenständiger Mensch." Und weiter: "Er hat bewusst für sich die Entscheidung getroffen, nicht Teil des öffentlichen Lebens zu sein. Und das ist zu respektieren von mir, aber natürlich auch von allen anderen." Quelle: dts Nachrichtenagentur