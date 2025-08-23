Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Klingbeil "irritiert" von Klöckners Medienvergleich

Klingbeil "irritiert" von Klöckners Medienvergleich

Freigeschaltet am 23.08.2025 um 10:40 durch Sanjo Babić
Lars Klingbeil (2023), vorne
Lars Klingbeil (2023), vorne

Foto: Dr. Frank Gaeth
Lizenz: CC BY-SA 4.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat sich verwundert über Äußerungen von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) gezeigt. "Ich habe Julia Klöckner gewählt. Aber ich muss schon sagen, dass ich über manches irritiert bin: etwa 'Nius' und die 'taz' in einen Topf zu werfen", sagte der Vizekanzler den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wolfgang Schäuble so etwas gemacht hätte." Schäuble war einer der Vorgänger Klöckners an der Spitze des Parlaments.

Klöckner hatte auf dem Firmengelände des Unternehmers Frank Gotthardt am Sommerfest der CDU in Koblenz teilgenommen. Gotthardt finanziert unter anderem das rechtspopulistische Onlinemedium "Nius". Klöckner verglich es Berichten zufolge in ihrer Rede mit der linksliberalen Tageszeitung "taz". Auf die Nachfrage, ob er Klöckner nochmal wählen würde, sagte Klingbeil: "Ich habe einige Fragen, die ich Julia Klöckner aber lieber demnächst in einem Gespräch mal selbst stelle."

Quelle: dts Nachrichtenagentur

