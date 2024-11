Wüst verlangt weitere Hilfen für Kiew

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst hat die Bundesregierung aufgefordert, die Ukraine weiterhin engmaschig zu unterstützen. "Die Ukraine muss sich auf uns verlassen können", sagte Wüst dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vor der am Montag in Köln stattfindenden Ukraine-Konferenz der Landesregierung.

Trotz der vorgezogenen Neuwahlen müsse das Signal klar sein, dass es "eine breite Mehrheit im Deutschen Bundestag für weitere Hilfen" gebe. "Das betrifft sowohl die finanzielle Unterstützung als auch die Lieferung von Waffensystemen an die Ukraine", so der Ministerpräsident.

Es liege an der Bundesregierung, "jetzt ihren Job zu machen" und dieses Thema mit allem gebotenen Ernst anzugehen, so Wüst. Die Ukrainer würden an den Fronten zu Russland nicht nur ihre Heimat und ihr Leben, sondern auch "unsere Werte" verteidigen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur