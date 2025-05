Türmer wirft Spahn Öffnung zur AfD vor

Juso-Chef Philipp Türmer hat Jens Spahn vorgeworfen, die CDU an eine Zusammenarbeit mit der AfD heranführen zu wollen. "Mein Eindruck ist, dass Jens Spahn die langfristige Agenda hat, die CDU für eine Zusammenarbeit mit der AfD zu öffnen", sagte Türmer dem Videoformat "Spitzengespräch" des "Spiegels" am Mittwoch. "So wirkt das, wenn man immer wieder so etwas austestet und dann wieder zurückrudert hinter das, was man eigentlich gesagt hat."

Türmer kritisierte insbesondere das Verhalten Spahns angesichts der Vereinbarung im Koalitionsvertrag von Union und SPD, keine Zusammenarbeit mit der AfD einzugehen. "Man hatte eine sehr klare Linie im Koalitionsvertrag gefunden - kurz danach testet Spahn in der Öffentlichkeit genau das Gegenteil", so der Juso-Chef. Es sei nicht das erste Mal, dass Spahn in solchen Kontexten auffalle. "Auch bei früheren Abstimmungen im Bundestag, wo CDU und AfD gemeinsam votiert haben, war Spahn dabei."



Irritiert zeigte sich Türmer auch über Spahns internationale Ausrichtung. "Man merkt die Nähe, die er immer wieder verkörpert, zur Trump-Administration, wo er beim Parteitag dabei war", sagte der Juso-Vorsitzende. "Das macht auf mich einen sehr schalen Eindruck." Quelle: dts Nachrichtenagentur