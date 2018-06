Lambsdorff: Merkel kann Seehofer nicht im Amt lassen

FDP-Fraktionsvize Alexander Graf Lambsdorff hält es nur für folgerichtig, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihren Innenminister Horst Seehofer (CSU) entlässt. "Wenn die Kanzlerin sagt, sie hat Richtlinienkompetenz und das Problem berührt ihre Richtlinienkompetenz, dann kann sie Seehofer nicht im Amt lassen", sagte der FDP-Politiker am Montag in der "Bild"-Sendung "Die richtigen Fragen". Seehofer halte keine Lösung für das Asylproblem bereit, so Lambsdorff.

Werden die Grenzen geschlossen, würde Italien keine Flüchtlinge mehr registrieren und alle Neuankömmlinge könnten direkt mit dem Zug bis Bayern durchfahren. "Seehofer tut so, als ob er eine Lösung hat und in Wahrheit sind es ganz andere Gründe, nämlich ein Streit zwischen Merkel und Seehofer, der seine Gründe in 2015 hat", sagte Lambsdorff. Wenn die Regierung an dieser Frage zerplatze, müsse es Neuwahlen geben. Quelle: dts Nachrichtenagentur