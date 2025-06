Voigt fordert steuerliche Anreize für Investitionen und Forschung

Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) fordert steuerliche Anreize für Investitionen und Forschung. Dies seien "überfällig", sagte er am Montag der dts Nachrichtenagentur. "Es ist höchste Zeit, dass die wirtschaftliche Dynamik in Deutschland wieder Fahrt aufnimmt."

Gerade in Ostdeutschland brauche es "wirtschaftspolitische Impulse, die bei Mittelstand und Industrie ankommen". Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz Ost will sich Voigt nach eigenen Worten dafür einsetzen, dass "Entlastungen mit Tempo, Verlässlichkeit und ohne neue Bürokratie kommen".



Der thüringische Ministerpräsident reagierte damit auf die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) angekündigten Entlastungen für Unternehmen. Bereits im Koalitionsvertrag war dafür ein "Investitions-Booster" angekündigt worden, nun hat Klingbeil einen Gesetzentwurf vorgelegt. Demnach sollen erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Elektrofahrzeuge und Maschinen geschaffen werden, außerdem soll die Körperschaftsteuer in mehreren Schritten von 15 auf zehn Prozent sinken.

Quelle: dts Nachrichtenagentur