Energiepolitik der Bundesregierung stößt bei AfD-Fraktion auf Kritik

Energiepolitik der Bundesregierung stößt bei AfD-Fraktion auf Kritik

Freigeschaltet am 01.10.2025 um 07:29 durch Sanjo Babić
Paul Schmidt und Rainer Kraft (2025) Bild: AfD Deutschland
Paul Schmidt und Rainer Kraft (2025) Bild: AfD Deutschland

Mit einem offenen Brief kritisiert die Arbeitsgemeinschaft Kernkraft der AfD-Bundestagsfraktion die Energiepolitik der Bundesregierung. Der offene Brief appelliert an die drei zuständigen Minister Katharina Reiche (CDU), Carsten Schneider (SPD) und Dorothee Bär (CSU), den Rückbau der Kernkraftwerke zu stoppen.

Dazu erklären der Sprecher der neuen Arbeitsgemeinschaft Kernkraft Paul Schmidt und der stellvertretende Sprecher Rainer Kraft: „Wir fordern den sofortigen Stopp des Rückbaus der Kernkraftwerke, deren Reaktivierung und den Wiedereinstieg in Forschung und Entwicklung bei der Kerntechnik. 

Die Energiewende ist trotz vieler vollmundiger Versprechungen gescheitert. Jahrelang konnten wir in Deutschland ein Drittel unseres Strombedarfs mit günstigem Strom aus deutschen Kernkraftwerken decken. Dahin müssen wir zurück, wenn Deutschlands Wirtschaft eine Zukunft haben soll. Ministerin Reiche redet jetzt von Gaskraftwerken, um die Grundlast im Strombedarf zu decken. Wir hatten alles: Zuverlässige Kernkraftwerke, die im Betrieb praktisch kein CO2 erzeugt haben und verlässlich die erforderliche Grundlast im Strom bereitgestellt haben. 

Seit vielen Jahren werde unter dem Begriff Energiewende der trügerische Eindruck erweckt, dass in einem modernen Industrieland wie Deutschland Wind, Sonne und Wasserkraft den Energiebedarf decken könnten. Dieser deutsche Sonderweg ist undurchführbar und gerade dabei, zu scheitern.“

Quelle: AfD Deutschland

