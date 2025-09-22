Strack-Zimmermann: Abschuss nur letztes Mittel bei Luftraumverletzungen
FinanzNachrichten.de zitiert Marie-Agnes Strack-Zimmermann; im Tagesspiegel bekräftigt die FDP-Politikerin, ein Abschuss komme nur als letztes Mittel in Frage. Vorher seien Identifizierung, Funkkontakt und Abdrängen Pflicht.
Strack-Zimmermann verweist auf völker- und bündnisrechtliche Verfahren: eindeutige Lagefeststellung, dokumentierte Warnungen, enge Nato-Abstimmung. Sie rechnet mit weiteren Provokationen, mahnt aber zur Vermeidung von Kettenreaktionen.
Die Debatte folgt auf gemeldete Verletzungen des Nato-Luftraums an der Ostflanke; auch Koalitionspartner plädieren für eine Balance von Abschreckung und Deeskalation.
Quelle: ExtremNews
