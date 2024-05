Reiner Haseloff (CDU): Zusammenarbeit mit der Linken würde CDU zerreißen

Reiner Haseloff (CDU) lehnt eine Annäherung der CDU an die Linke ab. Der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt sagte auf dem Bundesparteitag der CDU im phoenix-Interview, die Diskussion über die Linke komme zudem zur "Unzeit". Mit Blick auf die Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg im Herbst äußerte Reiner Haseloff, dass "ein Großteil" der Wählerinnen und Wähler der Linken zum Bündnis Sahra Wagenknecht wechseln würde. Außerdem drohe bei einer Zusammenarbeit mit der Linken das Ende der CDU als Volkspartei. "Es würde die Union vor allen Dingen im Osten zerreißen", so der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt.

Mit Blick auf die AfD erklärte Reiner Haseloff gegenüber phoenix, die CDU müsse ganz klar zeigen, "wo die Grenze ist für unsere freiheitlich demokratische Grundordnung". Die Leute im Land wünschten sich "eine klare Ansage gerade zu diesem Thema", so der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt. Für die kommenden Landtagswahlen sieht er dann noch eine Chance sich gegen die AfD durchzusetzen. Die Europawahl aber werde "ganz schwierig", so Reiner Haseloff. "Hier geht die Stimmung, die aktuell in der Gesellschaft ist, voll auf ein Kreuz in einem Wahllokal über. Und da sieht es deutschlandweit, aber eben auch gerade in Ostdeutschland sehr schwierig aus, weil die Unzufriedenheit momentan mit dem, was bundesseitig läuft, sehr, sehr groß ist." Quelle: PHOENIX (ots)