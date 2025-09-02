Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Klöckner warnt vor Unterdrückung von Debatten in Parlamenten

Klöckner warnt vor Unterdrückung von Debatten in Parlamenten

Freigeschaltet am 02.09.2025 um 11:02 durch Sanjo Babić
Zensur (Symbolbild) Bild: Shutterstock (Symbolbild) /Reitschuster / Eigenes Werk
Zensur (Symbolbild) Bild: Shutterstock (Symbolbild) /Reitschuster / Eigenes Werk

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) nimmt in den kommenden Tagen an der G7-Parlamentspräsidentenkonferenz in Ottawa teil. Sie werde dort als Hauptrednerin zum Thema "Gesetzgebung in einer polarisierten Welt: Förderung einer respektvollen Debatte im Plenum und darüber hinaus" sprechen, teilte die Bundestagsverwaltung am Dienstag mit.

"In vielen westlichen Demokratien nimmt die Blockbildung zu - in der Gesellschaft und in den Parlamenten", sagte Klöckner. Die nationalen Parlamente seien "Kristallisationspunkte" gesellschaftlicher Konflikte, Ort der Auseinandersetzung - gleichzeitig aber auch Lösungsräume. "Mit der Kraft des freien Wortes können wir Brücken bauen, Orientierung geben und Entscheidungen treffen, die der Spaltung entgegenwirken."

Weitere Konferenzthemen werden der Umgang mit Desinformation und der Schutz von Parlamentariern vor Gewalt sein. "Gezielte Falschinformationen sollen Vertrauen in Institutionen erschüttern." Solche Kampagnen nähmen an Häufigkeit und Qualität zu. "Deshalb müssen wir wehrhaft sein - und zugleich trennscharf: Offene Debatten im demokratischen Spektrum dürfen nicht unterdrückt werden." Niemals dürfe der Eindruck von Willkür entstehen.

Am Rande der Konferenz am 4. und 5. September sind bilaterale Gespräche der Bundestagspräsidentin mit ihren Amtskollegen geplant, darunter mit dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson, dem kanadischen Gastgeber und dem ukrainischen Parlamentsvorsitzenden Ruslan Stefantschuk.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte dusche in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige