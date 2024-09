Lars Klingbeil (SPD): "SPD gewinnt Wahlen, wenn sie sich um die Themen der arbeitenden Mitte kümmert"

Für den SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil hat das gute Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen in Brandenburg vor allem mit dem klaren Kurs des SPD-Kandidaten Dietmar Woidke zu tun. Der amtierende Ministerpräsident habe sich klar sozialdemokratisch positioniert und in den Mittelpunkt gestellt, dass es bei dieser Wahl um die Zukunft Brandenburgs gehe. "Was ja auch klar wird mit diesem Wahlergebnis: Da, wo sich die SPD um die Themen der arbeitenden Mitte kümmert, da gewinnt die SPD Wahlen", so Klingbeil im Interview mit dem TV-Sender phoenix.

Dietmar Woidke habe sich konsequent für sozialdemokratische Themen eingesetzt "und diese Konsequenz, die brauchen wir jetzt auch", sagte der Parteivorsitzende mit Blick auf die Bundestagswahl 2025. Und weiter: "Wir wollen mit Olaf Scholz in die Bundestagswahl gehen. Da sind wir sehr klar. Und gleichwohl wissen wir eben, dass wir noch einiges an Hausaufgaben zu erledigen haben. Wir wollen wieder gewinnen. Und dafür müssen wir hart arbeiten." Bei den anstehenden Themen Rentenpaket, Tariftreue oder Wegfall von gefährdeten Industriearbeitsplätzen brauche es eine klare und unmissverständliche Haltung der Sozialdemokratie. "Wenn man aus Brandenburg eines lernen kann, dann ist es klar: Immer da, wo die SPD unmissverständlich einen klaren Kurs verfolgt: Da gewinnen wir auch." Quelle: PHOENIX (ots)