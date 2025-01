Aktuelle Stunde: CSU-Fraktion macht Jugend zum Thema

Die CSU-Landtagsfraktion betont in der heutigen Aktuellen Stunde unter dem Titel "Zuversicht für Bayerns Jugend" die Bedeutung einer starken und zukunftsorientierten Jugendpolitik. Im Mittelpunkt steht das bayerische Aufstiegsversprechen: Stark für heute, bereit für morgen. Es soll jungen Menschen Perspektiven eröffnen und sie auf ihrem Weg bestmöglich unterstützen. In den kommenden Wochen findet ein umfassender Dialogprozess statt, um die echten Anliegen von Jugendlichen in den politischen Prozess einfließen zu lassen. Thematisch reicht das Spektrum von Bildung, beruflicher Zukunft und Wohnen bis hin zu Mobilität, Umweltschutz und innovativen Themen wie Unternehmensgründung oder Finanzmärkte.

Dazu der jugendpolitische Sprecher der CSU-Landtagsfraktion Josef Heisl: "Wir wollen ein Bayern, das jungen Menschen Mut macht, groß zu denken. Dazu gehört es, Werte zu vermitteln, Orientierung zu geben und Vertrauen zu schaffen. Es geht darum, jungen Menschen nicht nur Chancen zu eröffnen, sondern sie auch dort zu stärken, wo sie Unterstützung brauchen. Wir wollen ihnen die Sicherheit geben, dass ihr Engagement und ihre Anstrengungen in Bayern Anerkennung finden. Der bayerische Traum vom Aufstiegsversprechen - auch er muss für die jetzige und kommenden Generationen gelten." Thomas Huber, der sozialpolitische Sprecher des CSU-Landtagsfraktion, betont: "Unsere Jugend ist der Herzschlag unserer Gesellschaft. Sie ist voller Energie, voller Potenzial und voller Hoffnung. Diese Hoffnung droht jedoch in der heutigen Zeit der mannigfaltigen Krisen zu bröckeln. Dies schlägt sich auch in unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt nieder. Um diesen Zusammenhalt zu stärken, wollen wir jungen Menschen mit einer verpflichtenden Gesellschaftszeit die Chance geben, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv für die Gemeinschaft einzusetzen. Dieser Dienst wäre ein wichtiger Schritt zur Stärkung des Zusammenhalts und würde der Jugend ein klares Zukunftsversprechen geben: Ihr seid wichtig. Ihr gestaltet künftig unsere Gesellschaft!" Als jüngster Abgeordneter der CSU-Landtagsfraktion sagt Kristan von Waldenfels: "Das gestiegene politische Interesse junger Menschen ist eine große Chance. Es zeigt, dass unsere Jugend mitgestalten will. Diesen Gestaltungswillen müssen wir ernst nehmen, zuhören und ihre Anliegen in unsere Politik integrieren. Die Jugendarbeit als außerschulischer Lern- und Erfahrungsort der Demokratie ist gerade in bewegten Zeiten entscheidend, da sie maßgeblich zur Persönlichkeitsentwicklung und zur Vermittlung von Werten beiträgt" Barbara Becker als Sprecherin der AG Frauen der CSU-Landtagsfraktion ergänzt: "Auch wenn junge Menschen die aktuellen Krisen wahrnehmen, ist die Mehrheit zuversichtlich. Das gilt umso mehr für junge Frauen, die progressiver und pragmatischer sind, wie die aktuelle Shell-Jugendstudie zeigt. Ein großes Bedürfnis gerade junger Frauen ist ein Mehr an Sicherheit im öffentlichen Raum. Mit unserer Kampagne 'Bayern gegen Gewalt' verstärken wir Maßnahmen gegen körperliche Gewalt, sexuelle Belästigung und Hate Speech. Auch Sicherheit fördert Zuversicht." Quelle: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag (ots)