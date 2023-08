Alexander Jungbluth: “Die EU ist der Unruhestifter Europas!”

Der Volkswirt Alexander Jungbluth kandidiert zur Europawahl auf Listenplatz 5 für die AfD. In seiner Bewerbungsrede machte er deutlich, dass die EU kein Garant des Friedens ist, sondern „der Unruhestifter Europas“.

Als Beispiel nennt er die Bestrafung von EU-Mitgliedsstaaten, deren restriktive Migrationspolitik auf das Missfallen abgehobener EU-Eliten trifft. Quelle: AfD Deutschland



502 Bad Gateway

Anzeige

502 Bad Gateway

The server returned an invalid or incomplete response.The server returned an invalid or incomplete response.