AfD-Fraktionen setzen sich für Rückkehr des Fachs „Heimatkunde“ an Schulen ein

Heimatkunde an Schulen ist ein wichtiger Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Die bildungspolitischen Sprecher der AfD-Fraktionen in den Landtagen und im Bundestag setzen sich für eine Rückkehr des Fachs „Heimatkunde“ an die Schulen ein. In der Bundesrepublik wurde in vielen Bundesländern bis in die sechziger Jahre „Heimatkunde“ unterrichtet, in vier Bundesländern gibt es heute noch den „Heimat- und Sachunterricht“. In der DDR gab es das Fach bis 1989 an den Schulen.

Dazu erläutert der bildungspolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Dr. Götz Frömming: „Die Fraktionen in den Landtagen sowie die Bundestagsfraktion werden in der nächsten Zeit Anträge einreichen, spezielle Lehrpläne für das Fach Heimatkunde zu entwickeln und es in den Grundschulen in den Klassen eins bis vier wieder zu unterrichten. Mit dieser Initiative setzt die AfD eines ihrer Kernthemen, das Thema ‚Heimat‘, bildungspolitisch um. Wir wollen einen bundesweiten Dialog über den Lernstoff des Faches Heimatkunde sowie über seine Ziele und Methoden anregen. Erste Ergebnisse dieses Dialoges könnten bereits auf dem zweiten interfraktionellen Kongress der bildungspolitischen Sprecher im Juni in Berlin besprochen werden.“ Es scheint, dass der allerorten spürbare Trend zur Globalisierung gleichzeitig ein Bedürfnis weckt, sich wieder seiner unmittelbaren Umgebung, seiner Region – ’seiner Heimat‘ – zuzuwenden, also dem geographisch, sprachlich und mental bestimmten Raum, der der Existenz Identität, Sinn und Wert verleiht. Das Wissen um die eigene Herkunft, Kultur und Identität gibt die nötige Orientierung in der sich globalisierenden Welt. Es versetzt unsere Kinder in die Lage, die eigene Kultur und fremde Kulturen zu schätzen. Und es hat dadurch nicht zuletzt große Integrationskraft, für die Ausländer, die zu uns kommen. Heimatkunde an den Schulen ist daher ein wichtiger Beitrag für den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“, so Frömming, der auch Vorsitzender des Arbeitskreises für Geschichte der AfD-Bundestagsfraktion ist. Die AfD will mit einem modernen und altersgerechten Heimatkundeunterricht den Begriff ‚Heimat‘ von seinen antiquierten und rührseligen Konnotationen befreien. Das Fach Heimatkunde solle „als eine Einladung an die Schüler konzipiert werden, sich ihre nähere Region, die Natur und Geschichte ihrer Heimat aktiv und bewusst zu erschließen”, so Frömming: „Wir können nicht erwarten, dass die Eltern von Kindern mit Migrationshintergrund das ersetzen können, was früher der Heimatkundeunterricht geleistet hat“. Heimatkunde an den Schulen sei daher auch ein Beitrag für mehr Chancengerechtigkeit und ein wichtiger Beitrag für den Zusammenhalt unserer modernen, von Migration geprägten Gesellschaft. Im Rahmen der von den Landtagsfraktionen und der Bundestagsfraktionen abgesprochenen Gemeinschaftsinitiative sollen Anträge eingereicht und spezielle Lehrpläne für das Fach Heimatkunde entwickelt werden, die in den Klassen eins bis vier der Grundschulen wieder unterrichtet werden sollen. Quelle: AfD Deutschland