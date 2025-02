Lauterbach gründet am Donnerstag "Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG)" in Köln

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird am Donnerstag in Köln ein neues Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) ins Leben rufen. Das geht aus einer Einladung an die Mitarbeiter der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zur Dienstversammlung hervor, die dem "Kölner Stadt-Anzeiger" vorliegt. Die in Köln angesiedelte Bundeszentrale geht in dem neuen Institut auf, sie soll künftig eng mit dem Robert-Koch-Institut (RKI) zusammenarbeiten.

Wie die Zeitung erfuhr, soll das neue Institut selbst Gesundheitsdaten erheben und Wissen über gesunde Verhaltensweisen vermitteln. "Ich bin mir sicher, dass wir mit der Kooperationsvereinbarung, der Namensumbenennung und den geplanten Umstrukturierungen in der BZgA sowie im RKI den Grundstein für den notwendigen Reformprozess zur Stärkung der Öffentlichen Gesundheit in der nächsten Legislaturperiode legen", schreibt Minister Lauterbach in der Einladung. Ursprünglich sollte die Gründung des neuen Instituts vom Bundestag beschlossen werden. Weil das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP zerbrach, kam es nicht mehr zur Verabschiedung eines entsprechenden Gesetzes. Lauterbach geht nun die Umstrukturierung per Erlass an. Am Freitag soll neben der Umbenennung auch eine Kooperationsvereinbarung mit dem RKI unterzeichnet werden. Quelle: Kölner Stadt-Anzeiger (ots)