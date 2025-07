Frauen-EM: Merz plant Finalbesuch bei deutscher Beteiligung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) plant, im Falle einer deutschen Beteiligung das Finale der Fußball-EM der Frauen am Sonntag in Basel zu besuchen. "Der Bundeskanzler ist ein fanatischer Anhänger dieser Frauen-EM", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin auf Anfrage der dts Nachrichtenagentur.

Er wäre auch gerne beim Halbfinale am Mittwoch schon präsent gewesen, was aber wegen des Besuchs des französischen Präsidenten nicht gehe.



"Sollte die Nationalmannschaft der Frauen ins Finale kommen, plant der Kanzler seine Teilnahme", so Kornelius. "Und er wird ganz sicherlich alles ihm Erdenkliche tun, diesen Finaleinzug zu ermöglichen, aber am Ende bleibt es bei der Mannschaft." Da sei seit Samstag Begeisterung und Vertrauen vorhanden, fügte der Regierungssprecher hinzu. Quelle: dts Nachrichtenagentur