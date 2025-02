Die Linke meldet Mitgliederrekord

Die Linke vermeldet einen neuen Mitglieder-Rekord. Wie die Frankfurter Rundschau am Dienstag aus Parteikreisen erfuhr, wuchs die Partei kurz nach der Bundestagswahl auf mehr als einhunderttausend Mitglieder an. 102412 waren es am Dienstag. So viele Mitglieder hatte die Linke noch nie.

43 250 Menschen seien seit Jahresbeginn beigetreten. "Wir erleben eine unglaubliche Entwicklung, Zehntausende hochmotivierte Mitglieder strömen in die Partei", kommentierte Ko-Parteichef Jan van Aken am Dienstag die Zahlen. "Jedes neue Mitglied ist ein Mensch mehr, der sich mit uns für die Themen der Menschen einsetzt." Schon nach der gemeinsamen Migrations-Abstimmung der Union mit AfD, FDP und BSW hatte die Partei ein neues Allzeit-Hoch von 81200 Mitgliedern vermeldet. In ganz Deutschland seien viele Eintritte zu sehen. Die Linke hat nun doppelt so viele Mitglieder wie die AfD, die diesen Monat bei 52000 stand. Quelle: Frankfurter Rundschau (ots)