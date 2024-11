Lindner: AfD-Wahl macht Grünen-Regierung wahrscheinlicher

FDP-Chef Christian Lindner will im Wahlkampf Wähler von der AfD zurückgewinnen. "Es müsste für Union und FDP eine gemeinsame Aufgabe sein, von der AfD erreichbare Wähler für die Mitte zurückzugewinnen. Anders gesagt, wer die AfD wählt, der erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Grünen regieren", sagte der entlassene Bundesfinanzminister den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

In allen Umfragen gebe es eine Mitte-Rechts-Mehrheit. "Da wäre eine Mitte-Links-Regierung wie Schwarz-Grün kein guter Rat. Ich kämpfe jedenfalls für eine Regierung, die das Land in die Mitte rückt", sagte Lindner. "Mitte" heiße für ihn mehr Vertrauen auf die Eigenverantwortung der Menschen, Respekt vor ihren freien Entscheidungen, Eintreten für Eigentum und einen Staat, der Menschen bei Lebensrisiken nicht im Stich, im Alltag aber in Ruhe lasse.



Bei der AfD unterscheide er zwischen den Funktionären der Partei und deren Wählern. "Deshalb gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass man von der AfD Stimmen zurückgewinnen kann", sagte Lindner. Unter deren Wählern "sind Menschen, die eine andere Politik wollen, aber kein anderes System", sagte er. "Die regen sich auf, dass es Gendersternchen gibt und eine von ihnen als linksgrün empfundenen Medienöffentlichkeit, während bei Migration, Bürokratismus und Wirtschaft die Probleme nicht gelöst werden."



Auf die Frage, ob es Überschneidungen zwischen der FDP Und der AfD gebe, antwortete Lindner, dass das Gute im AfD-Programm von anderen abgeschrieben sei. "Zum Beispiel die Abschaffung des Solidaritätszuschlags von der FDP. Was aber die AfD exklusiv vertritt, wie den Austritt Deutschlands aus der EU, das wäre fatal für unser Land."

Quelle: dts Nachrichtenagentur