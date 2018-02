Koalitionsverhandlungen erneut verlängert

Die Koalitionsverhandlungen zwischen CDU, CSU und SPD gehen erneut in die Verlängerung. Die Gespräche sollen am Dienstag in der CDU-Zentrale fortgesetzt werden, wurde am Montagabend kurz nach 19 Uhr bekannt.

Am Dienstag brauche man noch den ganzen Tag, sagte Daniel Günther, der Ministerpräsident des Landes Schleswig-Holstein. "Die strittigen Punkte sind noch strittig." Mehrere Politiker hatten die SPD-Zentrale bereits verlassen, darunter Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner (CSU). Dies ist die zweite Verlängerung der Verhandlung: Am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr hatte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil bekannt gegeben, dass die Koalitionsverhandlungen am Montag um 10 Uhr im Willy-Brandt-Haus fortgesetzt werden. Zwar hätten sich Union und SPD in vielen Punkten geeinigt, allerdings gebe es auch Themen, "bei denen die Parteien voneinander entfernt sind", so Klingbeil. Eigentlich sollten die Koalitionsverhandlungen am Sonntagabend abgeschlossen werden. "GroKo jetzt in der xten Verlängerung. Wird langsam langweilig. Wann beginnt endlich 11-Meter-Schießen", kommentierte Grünen-Urgestein Christian Ströbele die Vertagung. Quelle: dts Nachrichtenagentur

