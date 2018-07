Seehofer stellt am Dienstag seinen "Masterplan" vor

Bundesinnenminister Horst Seehofer will am 10. Juli den sogenannten "Masterplan Migration" vorstellen. Eine entsprechende Einladung wurde am Freitagnachmittag an Journalisten versandt. Die Veranstaltung soll am Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr im Bundesministerium stattfinden.

Wochenlang hatte das politische Berlin über diesen "Masterplan" diskutiert, ohne ihn zu kennen. In den letzten Tagen waren allerdings diverse Versionen im Internet aufgetaucht, bei denen es sich allerdings vermutlich um frühere Versionen handelt.

Eine erste Einladung Mitte Juni für die Vorstellung war abgesagt worden, anschließend war der Streit zwischen CDU und CSU um die Migrationspolitik eskaliert. Quelle: dts Nachrichtenagentur