Allgäu: 34-Jähriger aus Syrien sticht im Supermarkt auf 4-Jährige ein!

Wir sind einfach nur sprachlos: In der Stadt Wangen im Allgäu hat ein aus Syrien stammender Mann unvermittelt mit einem Messer auf eine 4-Jährige eingestochen – mitten im Supermarkt. Das schwerverletzte Mädchen musste in eine Klinik gebracht und operiert werden. Zwischen Täter und Opfer soll keine Vorbeziehung bestanden haben. Auch wenn viele Medien und etablierte Parteien uns in völliger Realitätsverleugnung etwas anderes weismachen wollen: Taten wie diese gehörten früher nicht zum Alltag in Deutschland. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Laut Medienberichten habe sich der 34-jährige Tatverdächtige noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Die AfD geht angesichts solcher Taten nicht zur Tagesordnung über. Die Sicherheit unserer Kinder muss endlich höchste Priorität genießen und darf nicht einer Ideologie der Selbstaufgabe geopfert werden. Wenn sich herausstellt, dass Tatverdächtige eine ausländische Staatsbürgerschaft haben, dann müssen alle rechtlichen Möglichkeiten für eine Abschiebung ausgeschöpft werden. Wenn das nicht möglich ist, dann müssen die Täter mit aller Härte bestraft werden, anstatt eine missratene Jugend oder psychische Probleme als Entschuldigung heranzuziehen. Dafür stehen wir ein – und zwar so schnell wie möglich auch von der Regierungsbank aus. Und wir werden nicht ruhen, bis unsere Straßen, Züge und Supermärkte wieder sicher sind! https://www.nius.de/news/horror-tat-im-allgaeu-34-jaehriger-syrer-sticht-im-supermarkt-auf-kleines-maedchen-ein/6de2aa15-3f2f-4288-99a2-4537ff8aa1f2 Quelle: AfD Deutschland