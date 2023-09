AfD: Bundeswarntag: Wir warnen vor der Ampel-Regierung!

Heute um 11:00 Uhr wird erneut der sogenannte Bundeswarntag durchgeführt: Mit Alarmsirenen und Handy-Warnmeldungen soll ein möglicher Katastrophenfall geprobt werden. Doch was man bei diesem Anlass nicht vergessen darf: Vor nichts muss man so sehr warnen wie vor der Ampel-Regierung, deren Innenministerin Faeser (SPD) nicht nur beim ersten Bundeswarntag 2021 kläglich versagte! Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Viel schwerer wiegt beispielsweise ihr Verhalten in der Migrationspolitik: Hunderttausende ausreisepflichtige Ausländer werden nicht abgeschoben, die Grenzen werden nicht konsequent kontrolliert. Stattdessen werden die Sozialleistungen für „Flüchtlinge“ erhöht und somit weitere Anreize zur Migration in die Sozialsysteme geschaffen. Doch Faeser ist nicht die einzige Ampel-Chaosministerin, vor der wir warnen müssen. Eine wahre Katastrophen-Gefahrenquelle ist auch die grüne Außenministerin Baerbock, die sich für Marschflugkörper-Lieferungen an die Ukraine ausspricht und offen erklärt, ihr seien die Ansichten der deutschen Wähler über ihre Ukraine-Politik egal. Nicht besser verhält es sich bei Wirtschaftsminister Habeck, der gerade mit Volldampf die Deindustrialisierung unseres Landes betreibt und Mieter sowie Hausbesitzer in die Verarmung treibt. In die Mangelwirtschaft führt uns auch Gesundheitsminister Lauterbach (SPD), der für fehlende Arzneimittel und Kliniksterben verantwortlich ist. Diese Chaos-Truppe wird zu allem Überfluss auch noch geführt von einem Bundeskanzler, der sich nicht nur an nichts erinnern kann, sondern auch in der Gegenwart kaum noch etwas wahrzunehmen scheint. Vom „Heizungsgesetz“ bis zum „Selbstbestimmungsgesetz“ hat Olaf Scholz mit seiner Ex-Volkspartei SPD jedes grüne Ideologie-Projekt durchgewunken. Wenn der Großteil der Massenmedien ihrer Funktion nicht nachkommt und vor den Folgen des Regierungswahnsinns nicht warnt, dann tun wir das eben: Die Ampel muss weg!" Quelle: AfD Deutschland