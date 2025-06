Dennis Klecker MdL: „Hilfsaktion in Gefahr“

„Wenn im SWR Volontäre uneingeordnet grüne Narrative verbreiten, beweist das einmal mehr die Notwendigkeit, das GEZ-System abzuschaffen.“ Mit diesen Worten reagiert der medienpolitische AfD-Fraktionssprecher Dennis Klecker MdL auf den Beitrag „Alte Räder, neue Chancen: 350 Fahrräder von Bräunlingen nach Gambia verschickt“ von Silas Schwab.

Klecker weiter: „Es ist schon hanebüchen, einen O-Ton ‚Wir haben eine Bringschuld für die Menschen dort. Denn die leiden dort wegen des Klimawandels, den wir verursacht haben.‘ in den Beitrag aufzunehmen. Aber vor allem ist es journalistisch absurd, ihn ohne Kommentar und daher als wahre Aussage stehenzulassen!

Wer ist ‚wir‘, wie äußert sich der ‚Klimawandel‘ in Gambia und wie genau haben ‚wir‘ ihn verursacht? Da wundern die Ergebnisse der Umfrage der Verbandszeitschrift Der Journalist zur politischen Einstellung des ARD-Nachwuchses nicht, wonach 92 Prozent der ARD-Volontäre grün-rot-rot wählen. SWR-Intendant Kai Gniffke musste in einem Interview zugeben, ‚dass wir bestimmte Haltungen in unserer Belegschaft vielleicht nicht abbilden‘. Dann tragen Sie endlich dafür Sorge, dass das geschieht, und hören Sie auf, grünpropagandistische Volkserziehung zu praktizieren!“

Quelle: AfD BW