AfD-Chef Chrupalla: "Ostdeutsche wollen keine Brandmauer mehr"

AfD-Parteichef Tino Chrupalla hat die Wahlergebnisse seiner Partei im Osten Deutschlands als "sensationell" bezeichnet.

Im rbb24Inforadio sagte Chrupalla am Montag, eine Regierungsbeteiligung werde zuerst dort kommen, das wisse man: "Das wird demnächst passieren. Da muss sich die CDU überlegen, ob die Brandmauer noch den Erfolg bringt. Die Ostdeutschen haben ganz klar gesagt, sie wollen keine Brandmauer mehr. Mit dem Ergebnis hat die CDU größere Probleme als wir. (...) Wir werden uns programmatisch weiterentwickeln und professionalisieren und dann werden wir bei der nächsten Wahl nochmal fünf bis sechs Prozent mehr bekommen."

Chrupalla selbst hat mit großem Vorsprung die meisten Erststimmen in seinem Wahlkreis in Görlitz in Sachsen geholt.

Quelle: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg (ots)