Bundestagswahl 2021: Empfehlungen der Johanniter an die Politik

Als bundesweit tätige evangelische Hilfsorganisation und großer Arbeitgeber der Sozialwirtschaft war die Johanniter-Unfall-Hilfe in den vergangenen Monaten in besonderer Weise gefordert. Mit Blick auf die Erfahrungen aus der anhaltenden Pandemie und den wachsenden Herausforderungen unter anderem in der Pflege, der Kinder- und Jugendhilfe und im Rettungsdienst wenden sich die Johanniter mit einem umfangreichen Positionspapier an die Kandidatinnen und Kandidaten für den kommenden Bundestag.

Jörg Lüssem, Mitglied des Bundesvorstands der Johanniter-Unfall-Hilfe, betont die Wichtigkeit der politischen Positionierung der Johanniter vor der Wahl: "Wir möchten den beginnenden Wahlkampf mit Impulsen begleiten und der Politik mit unserer Erfahrung und fachlichen Expertise beratend zur Seite stehen. Gemeinsam können wir die Notfallversorgung entlasten, Verbesserungen im Arbeitsalltag für Pflegekräfte und für Pflegebedürftige erwirken, Kindern Schutz- und Entwicklungsräume bieten, durch mehr Erste-Hilfe-Ausbildung die Hilfsbereitschaft steigern oder den Bevölkerungsschutz modernisieren. Die Johanniter stehen für diesen Prozess bereit." Zu elf Themenbereichen positionieren sich die Johanniter mit konkreten Handlungsempfehlungen. Sie fordern: eine Reform der Notfallversorgung und mehr Kompetenzen für Rettungssanitäter



einen starken Bevölkerungsschutz durch enge Zusammenarbeit aller Ebenen und Hilfsorganisationen



die Förderung des Ehrenamtes durch stärkere Anerkennung, die Gleichstellung aller Helfenden im Einsatz sowie Mittel zur Helfergewinnung



eine frühzeitige und regelmäßige Erste-Hilfe-Ausbildung, Anerkennung hybrider Ausbildungsformen und die sichere Finanzierung einer neuen Pflegehilfskräfte-Ausbildung

den Ausbau von Ganztagsangeboten sowie mehr Aus- und Fortbildungsangebote für Fachkräfte, auch im medienpädagogischen Bereich, und eine der Ausbildung angemessene Vergütung



eine stärkere Unterstützung der Jugendverbandsarbeit



eine nachhaltige und generationengerechte Reform der Pflege, den Abbau von Sektorgrenzen, bessere Arbeitsbedingungen und eine Stärkung der Berufsautonomie



einen verbesserten Zugang zu Hausnotrufdiensten



die Schärfung humanitärer Hilfe mit Blick auf den Klimawandel



eine angemessene Unterbringung von Geflüchteten in Deutschland sowie einen frühzeitigen Zugang zu Bildung und dem Arbeitsmarkt



die Konkretisierung gesetzlicher Rahmenbedingungen für Vereine. Quelle: Johanniter Unfall Hilfe e.V. (ots)