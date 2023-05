Trotz grotesker „BILD“-Stimmungsmache: AfD wird immer stärker!

Es sind absurde Schlagzeilen wie diese, die die ganze Fehlentwicklung unserer Medienlandschaft aufzeigen: „Schockierende Zahlen – Warum haben so viele den Schrecken vor der AfD verloren?“, fragt allen Ernstes die „BILD“-Zeitung in einer Überschrift. Dies berichtet die AfD in ihrer Pressemitteilung.

Weiter heißt es darin: "Bitte was? Nach der Zerstörung unserer einst sicheren Energieversorgung, nach Massenzuwanderung, Messer-Morden und Parallelgesellschaften, nach dem Niedergang unseres Bildungssystems, einer demographischen Katastrophe, Grundrechts-Einschränkungen und Inflationsverarmung soll ausgerechnet die AfD ein „Schrecken“ sein? In welcher Welt leben solche Journalisten – zumal die Journalisten einer Zeitung, die sich immer noch als vermeintlich bürgernah inszeniert? Man kann an dieser Stelle nur sagen: Danke für die Unterstützung! Denn mit solchen unsachlichen und grotesken Hetz-Artikeln, die immer mehr Bürger als abwegige Stimmungsmache begreifen, treibt man uns die Wähler erst recht zu. Vor allem aber spüren die Menschen jeden Tag beim Blick in ihren Geldbeutel, dass die politisch korrekte Ideologie uns in eine Sackgasse geführt hat. Deshalb werden wir in den aktuellen Umfragen immer stärker – trotz der primitiven Stimmungsmache zahlreicher Massenmedien!" Quelle: AfD Deutschland