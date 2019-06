Linke will freien Eintritt in die Museen für alle

Nach dem Willen der Linken im Bundestag sollen alle Bürger künftig freien Eintritt in die Museen erhalten. Die Kulturpolitikerin und Abgeordnete der Linksfraktion, Brigitte Freihold, sagte der "Saarbrücker Zeitung", in anderen Ländern wie Großbritannien sei dies bereits möglich. "Dort hat sich durch den freien Eintritt in die staatlichen Museen die Besucherzahl um etliches erhöht. Zugleich erleben wir eine andere schichtspezifische Zusammensetzung des Publikums."

Zunächst gehe es der Linken um die kulturellen Einrichtungen des Bundes. "Aber ich hoffe, dass Länder und Kommunen dann nachziehen werden", so Freihold. Freie Eintritte seien ein funktionierendes Instrument, um auch Bevölkerungsgruppen zu erreichen, "die sozial benachteiligt und dadurch von der kulturellen Teilhabe ausgeschlossen sind". Über die Ausweitung auf Theater müsse dann nachgedacht werden. Die Linke hat einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. Auch der Koalitionsvertrag von Union und SPD sieht den kostenlosen Eintritt in den vom Bund geförderten Einrichtungen vor. In Berlin soll es künftig an einem Sonntag im Monat freien Zugang zu den Museen geben. Quelle: Saarbrücker Zeitung (ots)

