SPD-Fraktion will "Neustart" beim Bevölkerungsschutz

Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine mahnt der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, einen Neustart beim Schutzkonzept für die Bevölkerung an. "Ein zentrales Anliegen der Ampel-Partner war es von Beginn an, dem Bevölkerungsschutz einen Schub zu geben", sagte Wiese der "Bild".

"Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine macht den Neustart im Bevölkerungsschutz noch dringlicher." Deutschland müsse "krisenfest" sein. "Orte, in denen Menschen im Notfall Schutz finden können, sind dabei ein zentraler Punkt. Es ist daher gut, dass sich die Innenministerkonferenz erneut mit der Erarbeitung eines modernen Schutzraumkonzepts befasst hat", sagte Wiese. Eine vollständige Bestandsaufnahme der öffentlichen Schutzräume sei dringend nötig. "Wir müssen sicherstellen, dass der Schutz der Menschen gewährleistet ist. Die Schutzräume müssen den erforderlichen Anforderungen entsprechen", sagte Wiese. Quelle: dts Nachrichtenagentur