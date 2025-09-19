Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Ruben Rupp: Bundesregierung scheitert bei Digitalisierung an Energiefrage

Ruben Rupp: Bundesregierung scheitert bei Digitalisierung an Energiefrage

Freigeschaltet am 19.09.2025 um 07:30 durch Sanjo Babić
Ruben Rupp (2023) Bild: AfD Deutschland
Ruben Rupp (2023) Bild: AfD Deutschland

Zur Vorlage des Haushaltsentwurfs der Bundesregierung für 2026 erklärt der digitalpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Ruben Rupp: „Das neue Ministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) gibt es erst seit gut vier Monaten, es hatte aber schon reichlich Gelegenheit, schlechte Gewohnheiten zu entwickeln."

Rupp weiter: "Auch im Haushaltsentwurf für das Jahr 2026 gibt es bis jetzt keinen eigenen Einzelplan für das Ressort, das nach Aussage des Ministers Taktgeber, Tempomacher und Vereinfacher im Bereich der Digitalisierung sein will beziehungsweise werden möchte. Im berüchtigten Sondervermögen ,Infrastruktur und Klimaneutralität‘ sind hingegen schuldenfinanzierte 8,4 Milliarden Euro für Investitionen in die Digitalisierung vorgesehen – Geld, das in den Kernhaushalt gehört. 

Auffällig zudem, wie sich die Bundesregierung beharrlich vor einer elementaren Frage der Digitalisierung drückt: Sie kann auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion nicht angeben, wie all die bestehenden und künftigen Rechenzentren, die für digitale und erst recht KI-Anwendungen erforderlich sind, mit allseits verfügbarem, kostengünstigem Strom versorgt werden sollen. Das trotzige Festhalten an der grünen Energiewende bleibt ein Spiel mit dem Feuer. Es drohen Unternehmensabwanderungen, Arbeitsplatzverluste und Wohlstandsschwund, wo ein klarer Kurs in Richtung technologischer Zukunft und digitaler Souveränität nötig wäre.“

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte huker in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige