Alice Weidel (AfD): "Wir bereiten uns auf die Regierungsbeteiligung im Bund vor"

Nach der Landtagswahl in Brandenburg äußert die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel einen Anspruch auf Regierungsbeteiligung auf Bundesebene. "Die AfD ist angetreten, um Regierungsverantwortung zu übernehmen", sagte sie im Gespräch mit dem TV-Sender phoenix. Bei der Bundestagswahl im nächsten Jahr werde es "aller Voraussicht nach" noch nicht so weit sein, "aber dann vielleicht im Jahr 2029", so Weidel weiter.

Bei der Wahl in Brandenburg sei es ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen mit einer sehr starken Polarisierung und einer Kampagne "Alle Stimmen auf Woidke" gewesen. "Es gibt anscheinend in Brandenburg zwei Parteien: die AfD und alle anderen", so Weidel bei phoenix. Laut Hans-Christoph Berndt, AfD-Spitzenkandidat in Brandenburg, haben vor allem Jugendliche die AfD gewählt. "Wir sind die Partei der Jugend. Das macht mich stolz", sagte er im phoenix-Interview. Quelle: PHOENIX (ots)