Marc Bernhard: Keine sozialistische Mangelverwaltung mit Wohnflächensteuerung

Zum Antrag der AfD-Fraktion gegen die Einführung einer Wohnraumsteuerung (BT-Drs. 21/1553) teilt der baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Bernhard, mit: „Nur die AfD-Fraktion hat ein glaubwürdiges, wirkungsvolles und schnell umsetzbares Programm gegen die grassierende Wohnungsnot: Keine sozialistische Mangelverwaltung mit einer Wohnflächensteuerung, wie im Bauministerium bereits überlegt wird, sondern klare Maßnahmen."

Bernhard weiter: "Die AfD-Fraktion will Bauen wieder bezahlbar machen, indem wir den Klima- und Dämmwahn beenden. Wir werden die Nebenkosten massiv senken, indem wir die CO₂-Steuer, den Heizungshammer und die Grundsteuer komplett abschaffen.

Eine AfD-Regierung wird den Wohnungsmarkt entspannen, indem wir die illegale Migration stoppen. Und dadurch werden wir Bauen und Wohnen wieder für jedermann bezahlbar machen. Als AfD-Bundestagsfraktion setzen wir uns weiter für eine Baupolitik ein, die für die Bürger gemacht wird und sie nicht zu Verzicht aus ideologischen Gründen zwingt.”

Quelle: AfD Deutschland