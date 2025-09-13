Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Marc Bernhard: Keine sozialistische Mangelverwaltung mit Wohnflächensteuerung

Marc Bernhard: Keine sozialistische Mangelverwaltung mit Wohnflächensteuerung

Freigeschaltet am 13.09.2025 um 11:38 durch Sanjo Babić
Marc Bernhard (2025) Bild: AfD Deutschland
Marc Bernhard (2025) Bild: AfD Deutschland

Zum Antrag der AfD-Fraktion gegen die Einführung einer Wohnraumsteuerung (BT-Drs. 21/1553) teilt der baupolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Marc Bernhard, mit: „Nur die AfD-Fraktion hat ein glaubwürdiges, wirkungsvolles und schnell umsetzbares Programm gegen die grassierende Wohnungsnot: Keine sozialistische Mangelverwaltung mit einer Wohnflächensteuerung, wie im Bauministerium bereits überlegt wird, sondern klare Maßnahmen."

Bernhard weiter: "Die AfD-Fraktion will Bauen wieder bezahlbar machen, indem wir den Klima- und Dämmwahn beenden. Wir werden die Nebenkosten massiv senken, indem wir die CO₂-Steuer, den Heizungshammer und die Grundsteuer komplett abschaffen. 

Eine AfD-Regierung wird den Wohnungsmarkt entspannen, indem wir die illegale Migration stoppen. Und dadurch werden wir Bauen und Wohnen wieder für jedermann bezahlbar machen. Als AfD-Bundestagsfraktion setzen wir uns weiter für eine Baupolitik ein, die für die Bürger gemacht wird und sie nicht zu Verzicht aus ideologischen Gründen zwingt.”

Quelle: AfD Deutschland

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte elsass in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige