Wippel: Raubüberfalle in Zwickau bestätigen aktuelle AfD-Anfrage zu Asyl-Intensivtätern

In Zwickau fanden aktuell zwei brutale Raubüberfällen durch „Südländer“ statt. Ein 41-jähriger Mann wurde dabei von drei Tätern umzingelt und krankenhausreif geschlagen. Laut der aktuellen AfD-Anfrage (7/16181) gibt es in Sachsen 1.413 Asyl-Intensivtäter, die im ersten Quartal dieses Jahres für 910 Straftaten verantwortlich gemacht werden. Darunter waren u.a. 223 Rohheitsdelikte wie Körperverletzung und Raub.

Sebastian Wippel, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion, erklärt dazu: „Die Sachsen leiden unter der zunehmenden Gewaltkriminalität im Freistaat. Viele Bürger meiden inzwischen bestimmte Orte, weil sich dort zwielichtige Gestalten herumtreiben. CDU-Innenminister Armin Schuster muss endlich seine Arbeit machen, statt sich ständig als politischer Aktivist auf Demonstrationen zu profilieren.

Allerdings befürchte ich, dass Schuster nicht willens oder in der Lage ist, für mehr Sicherheit zu sorgen. So hat es der CDU-Innenminister nicht einmal geschafft, die gefährlichsten ‚Südländer‘ aus dem Verkehr zu ziehen. Aktuell befinden sich nur 268 Asyl-Intensivtäter in Haft und nur neun wurden in den letzten drei Monaten abgeschoben. Mit dieser halbherzigen Politik wird der CDU-Innenminister den Niedergang der öffentlichen Ordnung nicht stoppen können, sondern ihn beschleunigen.“

