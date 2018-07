Windpark Bous gefährdet den Weltkulturerbe-Status - AfD-Fraktion im Landtag des Saarlandes kritisiert Intransparenz bei Entscheidungsfindung

In Sichtweite zum Weltkulturerbe Völklinger Hütte ist der Windpark Bous geplant. Die Unesco kann bei Realisierung des Projekts den Weltkulturerbe-Status aberkennen, so wie dies bereits in Sachsen anlässlich des Baus der Waldschlösschenbrücke geschehen ist. Im Mittelrheintal wurden Windkraftpläne bis zur endgültigen Entscheidung der Unesco zurückgestellt. Im Saarland entschied die zuständige Behörde, dass der Windpark nur mit Zustimmung der Unesco gebaut werden darf.

Nun wird ein Gutachten vorgelegt, das in der Öffentlichkeit nicht diskutiert wurde, und die Betreiberfirma DunoAir darf sofort bauen, um noch schnell die hohe Strom-Einspeisevergütung nach altem Recht zu bekommen, obwohl die Unesco noch nicht entschieden hat. Diese Praxis ist inakzeptabel. Priorität hat die Sicherheit des Weltkulturerbe-Status. Das Umweltministerium macht sich zum „Büttel“ der Windkraftindustrie und das noch ohne Not. Der Kultusminister schweigt wie so oft. Jedermann weiß doch, dass es keine Abrissverfügung gibt, wenn die Unesco entscheidet wie in Sachsen. Die Landesregierung nimmt also bewusst in Kauf, dass der Weltkulturerbestatus entfallen kann. In einem kleinen Land, das über nicht allzu viele Kulturdenkmäler verfügt, darf das nicht passieren. Quelle: AfD Deutschland