Grüne Gigantomanie: So wird unser Steuergeld ins Ausland verklappt!

Hunderte Milliarden von Schulden – aber dafür sponsert Deutschland auch in diesem Jahr wieder allerlei Schönes für Länder, über deren Lage nicht mal unsere Außenministerin Genaueres weiß. Eine Krankenversicherung für die Einwohner in Tansania, eine grüne Klimawende für Sambia, finanzielle Entlastung wegen stark steigender Energiekosten in Moldawien – und natürlich Bürgergeld ohne Ende, das schon jetzt zu 62 Prozent an Nicht-Deutsche ausgereicht wird.

Peter Boehringer, haushaltspolitischer Sprecher der Afd im Bundestag und Vorstandsmitglied der Bundespartei, bilanziert den Ausgabe-Wahnsinn der Ampelregierung in der Plenardebatte. Und er stellt klar: Mit der AfD hätte es all das nicht gegeben. Dafür aber bezahlbare Energie, moderate Steuern und einen Haushalt, der nicht schon wieder gegen das Grundgesetz verstößt. Quelle: AfD Deutschland