Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Politik Bis zu +1.350 € im Monat! So viel mehr kriegen Steinmeier & Co.

Bis zu +1.350 € im Monat! So viel mehr kriegen Steinmeier & Co.

Freigeschaltet am 06.10.2025 um 16:47 durch Sanjo Babić
Symbolbild
Symbolbild

Bild: Eigenes Werk /OTT

Laut Medienberichten steigen die Amtsbezüge von Bundespräsident, Kanzler und Ministern in zwei Stufen – analog zum öffentlichen Dienst. Hintergrund ist die Übertragung des TVöD-Abschlusses auf die Bundesbesoldung.

Für 2025/26 sind lineare Erhöhungen von 3,0 Prozent (mindestens 110 Euro) und 2,8 Prozent vorgesehen; die Spitzenämter profitieren im selben Mechanismus. Das sorgt regelmäßig für Debatten über Vorbildwirkung und Pensionswirkungen, ist rechtlich aber lang etabliert. In der Kommunikation wird auf die Koppelung an Tarifabschlüsse verwiesen – nicht auf politische Einzelentscheidungen.

Gewerkschaften begrüßen die zeit- und wirkungsgleiche Übernahme als Fairnessgebot im Staatssystem. Kritiker fordern dennoch mehr Transparenz und längere Karenzzeiten für Pensionsansprüche. Politisch spielt die Debatte in eine ohnehin aufgeheizte Stimmung über Staatskosten hinein.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte zobel in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige